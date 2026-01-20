Exponent Aktie

Exponent

WKN: 880114 / ISIN: US30214U1025

Rentable Exponent-Investition? 20.01.2026 16:04:27

NASDAQ Composite Index-Wert Exponent-Aktie: So viel hätte eine Investition in Exponent von vor 3 Jahren gekostet

Vor Jahren Exponent-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Exponent-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Exponent-Papier bei 101,07 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 9,894 Exponent-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.01.2026 gerechnet (74,58 USD), wäre die Investition nun 737,90 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 26,21 Prozent.

Exponent war somit zuletzt am Markt 3,73 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

