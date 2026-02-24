NASDAQ Composite Index-Wert Exponent-Aktie: So viel hätte eine Investition in Exponent von vor 5 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Exponent-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Exponent-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Exponent-Anteile betrug an diesem Tag 99,15 USD. Bei einem Exponent-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,009 Exponent-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Exponent-Aktie auf 69,41 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 70,01 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 29,99 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Exponent belief sich jüngst auf 3,46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at