NASDAQ Composite Index-Wert Exponent-Aktie: So viel hätte eine Investition in Exponent von vor einem Jahr gekostet

Bei einem frühen Exponent-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Exponent-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 75,38 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Exponent-Aktie investiert hat, hat nun 13,266 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Exponent-Aktie auf 64,96 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 861,77 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 13,82 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Exponent belief sich zuletzt auf 3,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at