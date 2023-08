NASDAQ Composite Index-Wert Exponent-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Exponent-Investment verdient

Vor Jahren Exponent-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Exponent-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Exponent-Anteile an diesem Tag 16,54 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 60,450 Exponent-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 21.08.2023 auf 89,80 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 428,44 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 442,84 Prozent gesteigert.

Alle Exponent-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at