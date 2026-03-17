NASDAQ Composite Index-Wert Exponent-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Exponent von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Exponent-Aktien gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das Exponent-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 96,04 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Exponent-Aktie investiert hat, hat nun 1,041 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 16.03.2026 auf 66,71 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 69,46 USD wert. Die Abnahme von 100 USD zu 69,46 USD entspricht einer negativen Performance von 30,54 Prozent.

Der Exponent-Wert an der Börse wurde auf 3,30 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at