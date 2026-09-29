NASDAQ Composite Index-Wert Exponent-Aktie: So viel Verlust hätte ein Exponent-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Exponent-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Exponent-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 85,60 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 11,682 Exponent-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 751,75 USD, da sich der Wert eines Exponent-Papiers am 28.09.2026 auf 64,35 USD belief. Damit wäre die Investition 24,82 Prozent weniger wert.

Insgesamt war Exponent zuletzt 3,04 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at