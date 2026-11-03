Exponent Aktie

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WKN: 880114 / ISIN: US30214U1025

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Profitabler Exponent-Einstieg? 03.11.2026 16:03:57

NASDAQ Composite Index-Wert Exponent-Aktie: So viel Verlust hätte ein Exponent-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Exponent-Investment verlieren können.

Vor 5 Jahren wurde die Exponent-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Exponent-Papiers betrug an diesem Tag 115,21 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Exponent-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,868 Exponent-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 02.11.2026 75,15 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 86,58 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 24,85 Prozent verkleinert.

Alle Exponent-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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