NASDAQ Composite Index-Wert Exponent-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Exponent von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Exponent-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 100,55 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 9,945 Exponent-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Exponent-Anteile wären am 22.12.2025 724,42 USD wert, da der Schlussstand 72,84 USD betrug. Das entspricht einem Minus von 27,56 Prozent.
Exponent erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,59 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
