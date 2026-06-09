Exponent Aktie

Exponent für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 880114 / ISIN: US30214U1025

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Lukrative Exponent-Anlage? 09.06.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Wert Exponent-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Exponent von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Exponent-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Exponent-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 96,19 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Exponent-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,040 Exponent-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 58,74 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 61,07 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 38,93 Prozent.

Am Markt war Exponent jüngst 2,90 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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