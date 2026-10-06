Exponent Aktie
WKN: 880114 / ISIN: US30214U1025
|Frühe Anlage
|
06.10.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Wert Exponent-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Exponent von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Exponent-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 114,39 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Exponent-Aktie investiert, befänden sich nun 87,420 Exponent-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Exponent-Papiere wären am 05.10.2026 6 010,14 USD wert, da der Schlussstand 68,75 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 39,90 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von Exponent belief sich zuletzt auf 3,27 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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