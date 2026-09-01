NASDAQ Composite Index-Wert Exponent-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Exponent von vor 3 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Exponent-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Exponent-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 90,43 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Exponent-Aktie investiert hat, hat nun 1,106 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Exponent-Anteile wären am 31.08.2026 78,52 USD wert, da der Schlussstand 71,01 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -21,48 Prozent.

Exponent wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,40 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at