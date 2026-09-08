Exponent Aktie
WKN: 880114 / ISIN: US30214U1025
|Profitabler Exponent-Einstieg?
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08.09.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert Exponent-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Exponent von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurde das Exponent-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 115,87 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Exponent-Aktie investiert, befänden sich nun 8,630 Exponent-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 589,89 USD, da sich der Wert eines Exponent-Anteils am 04.09.2026 auf 68,35 USD belief. Die Abnahme von 1 000 USD zu 589,89 USD entspricht einer negativen Performance von 41,01 Prozent.
Exponent war somit zuletzt am Markt 3,25 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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