NASDAQ Composite Index-Wert Exponent-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Exponent von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in Exponent-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Das Exponent-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Exponent-Papier an diesem Tag bei 90,45 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Exponent-Aktie investierten, hätten nun 1,106 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Exponent-Papiers auf 74,36 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 82,21 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 17,79 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Exponent bezifferte sich zuletzt auf 3,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at