NASDAQ Composite Index-Wert Exponent-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Exponent von vor 3 Jahren angefallen

Bei einem frühen Investment in Exponent-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Exponent-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Exponent-Papier bei 86,61 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 115,460 Exponent-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 11.05.2026 6 946,08 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 60,16 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 30,54 Prozent verkleinert.

Exponent war somit zuletzt am Markt 2,97 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at