NASDAQ Composite Index-Wert EZCORP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EZCORP-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen EZCORP-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

EZCORP-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 4,82 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das EZCORP-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2 074,689 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 29.12.2025 auf 19,89 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 41 265,56 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 312,66 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von EZCORP belief sich zuletzt auf 1,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at