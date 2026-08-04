EZCORP Aktie
WKN: 882641 / ISIN: US3023011063
|Langfristige Anlage
|
04.08.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Wert EZCORP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EZCORP-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Die EZCORP-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die EZCORP-Anteile bei 5,64 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in EZCORP-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 773,050 EZCORP-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.08.2026 gerechnet (30,24 USD), wäre die Investition nun 53 617,02 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 436,17 Prozent.
Insgesamt war EZCORP zuletzt 1,83 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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