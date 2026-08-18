NASDAQ Composite Index-Wert EZCORP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EZCORP-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in EZCORP-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

EZCORP-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der EZCORP-Anteile betrug an diesem Tag 15,97 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das EZCORP-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 62,617 EZCORP-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 29,29 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 834,06 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 83,41 Prozent vermehrt.

Der EZCORP-Wert an der Börse wurde auf 1,81 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at