EZCORP Aktie
WKN: 882641 / ISIN: US3023011063
|EZCORP-Investment im Blick
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13.10.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Wert EZCORP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EZCORP-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde die EZCORP-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 18,97 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die EZCORP-Aktie investierten, hätten nun 5,271 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen EZCORP-Papiere wären am 12.10.2026 172,06 USD wert, da der Schlussstand 32,64 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 72,06 Prozent.
EZCORP markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,96 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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