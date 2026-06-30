NASDAQ Composite Index-Wert EZCORP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EZCORP von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in EZCORP-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 30.06.2023 wurden EZCORP-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 8,38 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 11,933 EZCORP-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 29.06.2026 auf 33,32 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 397,61 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 397,61 USD, was einer positiven Performance von 297,61 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von EZCORP belief sich jüngst auf 2,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at