NASDAQ Composite Index-Wert EZCORP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EZCORP von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen EZCORP-Investment verdienen können.

Die EZCORP-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die EZCORP-Anteile bei 7,38 USD. Bei einem EZCORP-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 355,014 EZCORP-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des EZCORP-Papiers auf 28,74 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 38 943,09 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 289,43 Prozent.

Der Marktwert von EZCORP betrug jüngst 1,76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at