NASDAQ Composite Index-Wert EZCORP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EZCORP von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in EZCORP-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem EZCORP-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die EZCORP-Aktie bei 13,18 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die EZCORP-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 758,725 EZCORP-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.06.2026 gerechnet (31,51 USD), wäre das Investment nun 23 907,44 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 23 907,44 USD entspricht einer Performance von +139,07 Prozent.

Zuletzt verbuchte EZCORP einen Börsenwert von 1,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at