EZCORP Aktie

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WKN: 882641 / ISIN: US3023011063

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Lukrativer EZCORP-Einstieg? 28.04.2026 16:04:24

NASDAQ Composite Index-Wert EZCORP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EZCORP von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in EZCORP eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der EZCORP-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der EZCORP-Anteile betrug an diesem Tag 16,30 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die EZCORP-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 6,135 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 27.04.2026 196,44 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 32,02 USD belief. Damit wäre die Investition um 96,44 Prozent gestiegen.

EZCORP wurde am Markt mit 1,97 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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