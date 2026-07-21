EZCORP Aktie

EZCORP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 882641 / ISIN: US3023011063

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EZCORP-Investition im Blick 21.07.2026 16:03:47

NASDAQ Composite Index-Wert EZCORP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EZCORP von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen EZCORP-Investment verdienen können.

Am 21.07.2025 wurden EZCORP-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das EZCORP-Papier bei 13,90 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die EZCORP-Aktie investiert hat, hat nun 7,194 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 229,93 USD, da sich der Wert eines EZCORP-Anteils am 20.07.2026 auf 31,96 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 129,93 Prozent erhöht.

Alle EZCORP-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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