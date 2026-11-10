NASDAQ Composite Index-Wert EZCORP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EZCORP von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die EZCORP-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der EZCORP-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 17,84 USD wert. Bei einem EZCORP-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 56,054 EZCORP-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 658,07 USD, da sich der Wert eines EZCORP-Papiers am 09.11.2026 auf 29,58 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +65,81 Prozent.

EZCORP war somit zuletzt am Markt 1,74 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at