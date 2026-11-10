EZCORP Aktie
WKN: 882641 / ISIN: US3023011063
|EZCORP-Anlage unter der Lupe
|
10.11.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert EZCORP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EZCORP von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der EZCORP-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 17,84 USD wert. Bei einem EZCORP-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 56,054 EZCORP-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 658,07 USD, da sich der Wert eines EZCORP-Papiers am 09.11.2026 auf 29,58 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +65,81 Prozent.
EZCORP war somit zuletzt am Markt 1,74 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu EZCORP Inc.
Analysen zu EZCORP Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|EZCORP Inc.
|25,64
|-2,36%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt deutlich höher -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Märkte im Sinkflug -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag deutlich stärker. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich am Dienstag verunsichert. Die Erholung an den Börsen in Fernost hat sich am Dienstag fortgesetzt.