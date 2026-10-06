EZCORP Aktie

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WKN: 882641 / ISIN: US3023011063

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Lukrative EZCORP-Anlage? 06.10.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Wert EZCORP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EZCORP-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in EZCORP gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden EZCORP-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der EZCORP-Aktie betrug an diesem Tag 10,56 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die EZCORP-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 946,970 EZCORP-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 30,50 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 28 882,58 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 188,83 Prozent angewachsen.

Am Markt war EZCORP jüngst 1,88 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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