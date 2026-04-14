EZCORP Aktie
WKN: 882641 / ISIN: US3023011063
|Profitable EZCORP-Anlage?
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14.04.2026 16:03:52
NASDAQ Composite Index-Wert EZCORP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EZCORP-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurden EZCORP-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der EZCORP-Aktie betrug an diesem Tag 5,20 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 192,308 EZCORP-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des EZCORP-Papiers auf 29,61 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 694,23 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 469,42 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte EZCORP einen Börsenwert von 1,78 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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