NASDAQ Composite Index-Wert EZCORP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EZCORP von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen EZCORP-Investment gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das EZCORP-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 6,81 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 14,684 EZCORP-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 474,60 USD, da sich der Wert eines EZCORP-Anteils am 31.08.2026 auf 32,32 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 374,60 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte EZCORP einen Börsenwert von 2,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at