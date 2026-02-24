NASDAQ Composite Index-Wert EZCORP-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EZCORP-Investment von vor 10 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die EZCORP-Aktie gebracht.

Das EZCORP-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 2,80 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die EZCORP-Aktie investiert hätte, hätte er nun 35,714 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 897,14 USD, da sich der Wert eines EZCORP-Papiers am 23.02.2026 auf 25,12 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 797,14 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete EZCORP eine Marktkapitalisierung von 1,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at