EZCORP Aktie
WKN: 882641 / ISIN: US3023011063
|Lohnender EZCORP-Einstieg?
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14.07.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Wert EZCORP-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EZCORP-Investment von vor 10 Jahren verdient
Am 14.07.2016 wurde das EZCORP-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die EZCORP-Aktie an diesem Tag bei 9,50 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die EZCORP-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 052,632 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der EZCORP-Aktie auf 32,67 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 34 389,47 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 243,89 Prozent vermehrt.
EZCORP markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,11 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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