NASDAQ Composite Index-Wert EZCORP-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EZCORP von vor 3 Jahren verdient
Die EZCORP-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der EZCORP-Aktie betrug an diesem Tag 8,73 USD. Bei einem EZCORP-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11,455 EZCORP-Aktien. Die gehaltenen EZCORP-Papiere wären am 12.01.2026 250,97 USD wert, da der Schlussstand 21,91 USD betrug. Mit einer Performance von +150,97 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete EZCORP eine Marktkapitalisierung von 1,30 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
