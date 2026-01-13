NASDAQ Composite Index-Wert EZCORP-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EZCORP von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in EZCORP-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Die EZCORP-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der EZCORP-Aktie betrug an diesem Tag 8,73 USD. Bei einem EZCORP-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11,455 EZCORP-Aktien. Die gehaltenen EZCORP-Papiere wären am 12.01.2026 250,97 USD wert, da der Schlussstand 21,91 USD betrug. Mit einer Performance von +150,97 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete EZCORP eine Marktkapitalisierung von 1,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at