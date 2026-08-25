EZCORP Aktie
WKN: 882641 / ISIN: US3023011063
|Frühe Anlage
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25.08.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Wert EZCORP-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EZCORP von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden EZCORP-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die EZCORP-Aktie an diesem Tag 8,70 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1 149,425 EZCORP-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 24.08.2026 40 287,36 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 35,05 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 302,87 Prozent angewachsen.
Zuletzt verbuchte EZCORP einen Börsenwert von 1,98 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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