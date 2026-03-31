NASDAQ Composite Index-Wert F5 Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein F5 Networks-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der F5 Networks-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 105,85 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die F5 Networks-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,945 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 264,27 USD, da sich der Wert eines F5 Networks-Papiers am 30.03.2026 auf 279,73 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 164,27 Prozent.

Der Marktwert von F5 Networks betrug jüngst 16,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at