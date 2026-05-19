F5 Networks Aktie
WKN: 922977 / ISIN: US3156161024
|Lukratives F5 Networks-Investment?
|
19.05.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Wert F5 Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein F5 Networks-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde die F5 Networks-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren F5 Networks-Anteile an diesem Tag 180,56 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5,538 F5 Networks-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der F5 Networks-Aktie auf 379,74 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 103,12 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 2 103,12 USD entspricht einer Performance von +110,31 Prozent.
Der F5 Networks-Wert an der Börse wurde auf 20,42 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu F5 Networks Inc.
|
16:03
|NASDAQ Composite Index-Wert F5 Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein F5 Networks-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
18.05.26
|NASDAQ-Handel: Zum Start Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
18.05.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 zum Start stärker (finanzen.at)
|
12.05.26
|NASDAQ Composite Index-Wert F5 Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in F5 Networks von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
05.05.26
|NASDAQ Composite Index-Papier F5 Networks-Aktie: So viel hätten Anleger an einem F5 Networks-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
29.04.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich am Mittwochnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
29.04.26
|Minuszeichen in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite am Mittag (finanzen.at)
|
29.04.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite fällt zum Handelsstart (finanzen.at)