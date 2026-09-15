NASDAQ Composite Index-Wert F5 Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in F5 Networks von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die F5 Networks-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der F5 Networks-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen F5 Networks-Anteile an diesem Tag bei 119,02 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die F5 Networks-Aktie investiert hat, hat nun 0,840 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 14.09.2026 345,73 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 411,49 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 245,73 Prozent angezogen.

Am Markt war F5 Networks jüngst 23,36 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at