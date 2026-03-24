NASDAQ Composite Index-Wert F5 Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in F5 Networks von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in F5 Networks eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden F5 Networks-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das F5 Networks-Papier bei 197,71 USD. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 USD in die F5 Networks-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 50,579 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 289,75 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 655,30 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 46,55 Prozent angewachsen.

F5 Networks wurde jüngst mit einem Börsenwert von 16,36 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at