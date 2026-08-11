NASDAQ Composite Index-Wert F5 Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in F5 Networks von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in F5 Networks eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem F5 Networks-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das F5 Networks-Papier an diesem Tag bei 207,57 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,818 F5 Networks-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 975,19 USD, da sich der Wert eines F5 Networks-Anteils am 10.08.2026 auf 409,99 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 97,52 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für F5 Networks eine Börsenbewertung in Höhe von 22,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at