F5 Networks Aktie

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WKN: 922977 / ISIN: US3156161024

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Rentables F5 Networks-Investment? 08.09.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Wert F5 Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in F5 Networks von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in F5 Networks-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der F5 Networks-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 202,33 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die F5 Networks-Aktie investiert, befänden sich nun 49,424 F5 Networks-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 04.09.2026 auf 390,47 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 298,67 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 92,99 Prozent.

Am Markt war F5 Networks jüngst 22,11 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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