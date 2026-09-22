F5 Networks Aktie

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WKN: 922977 / ISIN: US3156161024

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F5 Networks-Anlage 22.09.2026 16:03:38

NASDAQ Composite Index-Wert F5 Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in F5 Networks von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in F5 Networks gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem F5 Networks-Papier statt. Der Schlusskurs der F5 Networks-Aktie betrug an diesem Tag 330,19 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die F5 Networks-Aktie investiert hat, hat nun 3,029 Anteile im Depot. Die gehaltenen F5 Networks-Anteile wären am 21.09.2026 1 363,15 USD wert, da der Schlussstand 450,10 USD betrug. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 363,15 USD entspricht einer Performance von +36,32 Prozent.

Zuletzt ergab sich für F5 Networks eine Börsenbewertung in Höhe von 24,45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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