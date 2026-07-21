F5 Networks Aktie
WKN: 922977 / ISIN: US3156161024
|Rentabler F5 Networks-Einstieg?
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21.07.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Wert F5 Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte eine F5 Networks-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem F5 Networks-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 121,86 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 USD in die F5 Networks-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8,206 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 380,27 USD, da sich der Wert eines F5 Networks-Papiers am 20.07.2026 auf 411,92 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 238,03 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von F5 Networks bezifferte sich zuletzt auf 23,06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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