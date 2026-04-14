NASDAQ Composite Index-Wert F5 Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte eine F5 Networks-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen F5 Networks-Investment gewesen.

Am 14.04.2023 wurden F5 Networks-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das F5 Networks-Papier an diesem Tag bei 145,45 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das F5 Networks-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 68,752 F5 Networks-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.04.2026 20 492,95 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 298,07 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 104,93 Prozent angewachsen.

F5 Networks wurde am Markt mit 16,43 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at