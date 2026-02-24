NASDAQ Composite Index-Wert F5 Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte eine F5 Networks-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in F5 Networks-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der F5 Networks-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 189,50 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das F5 Networks-Papier investiert hätte, hätte er nun 5,277 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 422,27 USD, da sich der Wert einer F5 Networks-Aktie am 23.02.2026 auf 269,52 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 42,23 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für F5 Networks eine Börsenbewertung in Höhe von 15,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at