F5 Networks Aktie
WKN: 922977 / ISIN: US3156161024
|Rentables F5 Networks-Investment?
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20.10.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Wert F5 Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte eine F5 Networks-Investition von vor einem Jahr eingebracht
F5 Networks-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des F5 Networks-Papiers betrug an diesem Tag 296,50 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 33,727 F5 Networks-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.10.2026 gerechnet (450,80 USD), wäre das Investment nun 15 204,05 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 52,04 Prozent zugenommen.
F5 Networks war somit zuletzt am Markt 25,04 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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