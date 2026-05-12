NASDAQ Composite Index-Wert F5 Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in F5 Networks von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in F5 Networks eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

F5 Networks-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 137,66 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,726 F5 Networks-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 11.05.2026 auf 358,30 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 260,28 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 160,28 Prozent erhöht.

Alle F5 Networks-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 19,94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at