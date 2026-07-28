NASDAQ Composite Index-Wert F5 Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in F5 Networks von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in F5 Networks-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem F5 Networks-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das F5 Networks-Papier an diesem Tag bei 301,63 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die F5 Networks-Aktie investiert, befänden sich nun 33,153 F5 Networks-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen F5 Networks-Anteile wären am 27.07.2026 13 525,18 USD wert, da der Schlussstand 407,96 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 35,25 Prozent angewachsen.

Insgesamt war F5 Networks zuletzt 22,14 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at