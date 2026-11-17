Bei einem frühen Investment in F5 Networks-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 17.11.2025 wurde das F5 Networks-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren F5 Networks-Anteile an diesem Tag 228,64 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,437 F5 Networks-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 133,26 USD, da sich der Wert einer F5 Networks-Aktie am 16.11.2026 auf 304,68 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 33,26 Prozent angewachsen.

F5 Networks erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 17,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at