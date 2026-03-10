NASDAQ Composite Index-Wert F5 Networks-Aktie: So viel hätten Anleger an einem F5 Networks-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurde die F5 Networks-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die F5 Networks-Aktie bei 266,50 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die F5 Networks-Aktie investiert hat, hat nun 0,375 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 09.03.2026 auf 285,33 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 107,07 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 7,07 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete F5 Networks eine Marktkapitalisierung von 16,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at