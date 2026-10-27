F5 Networks Aktie
WKN: 922977 / ISIN: US3156161024
|Lohnendes F5 Networks-Investment?
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27.10.2026 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Wert F5 Networks-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in F5 Networks von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem F5 Networks-Papier statt. Zum Handelsende standen F5 Networks-Anteile an diesem Tag bei 149,77 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,668 F5 Networks-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 26.10.2026 auf 461,60 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 308,20 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 208,20 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von F5 Networks betrug jüngst 26,10 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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