NASDAQ Composite Index-Wert F5 Networks-Aktie: So viel Verlust hätte ein F5 Networks-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das F5 Networks-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren F5 Networks-Anteile an diesem Tag 308,35 USD wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 USD in die F5 Networks-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 32,431 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der F5 Networks-Aktie auf 278,74 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 039,73 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -9,60 Prozent.

Jüngst verzeichnete F5 Networks eine Marktkapitalisierung von 15,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at