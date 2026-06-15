Fastenal Aktie
WKN: 887891 / ISIN: US3119001044
|Rentable Fastenal-Investition?
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15.06.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Wert Fastenal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fastenal-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das Fastenal-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 28,12 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Fastenal-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 35,562 Fastenal-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Fastenal-Aktie auf 46,57 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 656,12 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 65,61 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte Fastenal einen Börsenwert von 53,51 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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