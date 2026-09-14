NASDAQ Composite Index-Wert Fastenal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fastenal-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Fastenal-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Fastenal-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Fastenal-Papier an diesem Tag bei 26,52 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 377,074 Fastenal-Aktien. Die gehaltenen Fastenal-Anteile wären am 11.09.2026 18 597,29 USD wert, da der Schlussstand 49,32 USD betrug. Damit wäre die Investition um 85,97 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Fastenal belief sich jüngst auf 56,45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at